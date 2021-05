Calciomercato Juventus, Donnarumma in bianconero è un matrimonio da farsi. Adesso Raiola ha scritto ai bianconeri: il punto.

Calciomercato Juventus, Donnarumma in bianconero è ormai questione di tempi. Un matrimonio che deve farsi. Raiola avrebbe scritto ai bianconeri, che come viene scritto in un sondaggio di ‘Calciomercato.it’, dicendo che il nazionale azzurra pur di vestire la maglia di Juventus si accontenterebbe dello stipendio percepito al Milan, cioè di 6 milioni di euro. Un dimezzamento, quasi, rispetto alla cifra che si era stabilita inizialmente, cioè 10 milioni. Un motivo in più per credere alla fattibilità dell’operazione.

Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: Raiola scrive ai bianconeri

C’è ancora da stabilire però la deadline della trattativa, magari dopo gli europei estivi. Sicuramente un taglio considerevole rispetto alla cifra partorita inizialmente. Donnarumma potrebbe, quindi, diventare il nuovo numero 1 dei pali bianconeri. Un super acquisto a zero e che si aggiungesse anche la possibilità di mantenere lo stesso stipendio del Milan, si tratterebbe di un operazione davvero considerevole.