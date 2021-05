Calciomercato Juventus, rimane un obiettivo per l’attacco

Il calciomercato della Juventus sta davvero per diventare incandescente, con l’approdo di Allegri che darà senz’altro una accelerata alle operazioni bianconere.

Soltanto pochi giorni fa la dirigenza ha optato per il cambio in panchina, con il ritorno dell’allenatore livornese al posto di Andrea Pirlo. Una mossa che ovviamente avrà ripercussioni sugli obiettivi di mercato di una Juventus che vuole tornare al più presto a vincere in Italia e in Europa. Il momento economico non è semplice per nessuno, per cui non sono da escludere delle cessioni anche dolorose. Ma di sicuro arriveranno anche degli elementi di spessore, capaci di fare la differenza. Anche in attacco potrebbero vedersi dei volti nuovi.

