Calciomercato Juventus, l’indizio di Milik sul suo futuro

E’ da tempo accostato come uno dei possibili obiettivi del calciomercato della Juventus. Un rinforzo che farebbe senz’altro comodo all’attacco.

Stiamo parlando di Arkadiusz Milik, che nella scorsa estate sembrava essere molto vicino prima alla Juve e poi alla Roma. Poi alla fine è rimasto al Napoli, senza giocare, fino al mese di gennaio nel quale si è accasato al Marsiglia in Ligue1. Il suo obiettivo quello di ritrovare forma e gol per essere protagonista ai prossimi Europei. In Francia c’è da dire che Milik ha dimostrato il suo valore, confermandosi un bomber di razza. Tanto da alimentare nuove voci riguardo il suo futuro. Un futuro che è ancora tutto da scrivere.

