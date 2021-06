Calciomercato Juventus, l’ingaggio ostacolo per il ritorno

Si sta parlando davvero tantissimo in questi giorni del calciomercato della Juventus dopo che i bianconeri hanno scelto Allegri come nuovo allenatore.

Per il livornese ovviamente si tratta di un ritorno in bianconero, dove è già stato in passato un protagonista vincente. La Juventus vuole tornare al più presto in cima alla classifica di serie A, e non solo, e per questo motivo la dirigenza proverà ad accontentare le richieste dell’allenatore per allestire una squadra sempre più forte. Uno dei reparti che maggiormente potrebbe essere ritoccato è il centrocampo, dove Locatelli pare essere il primo colpo possibile per i bianconeri. Ma non sarebbe il solo, visto che si sta parlando anche di un possibile ritorno.

