Calciomercato Juventus, Allegri guarda alla Roma: pronto un nuovo assalto al calciatore giallorosso. Le ultime sulla possibile operazione

Inizia a programmare il mercato Massimiliano Allegri. Che dopo la partenza di Fabio Paratici avrà più potere nelle scelte che verranno fatte. Lavori in corso, diremmo. Ed è così, visto che i bianconeri iniziano a muoversi per cercare di portare a Torino giocatori funzionali al progetto. Valutando, quindi, anche le partenze che ci potrebbero essere.

Secondo il Corriere dello Sport, inoltre, la Juventus sarebbe interessata alle prestazioni di Alessandro Florenzi: il classe 1992, tornerà dal prestito al Psg che ha deciso di non riscattarlo. I parigini sono pronti a prendere Hamiki dall’Inter e quindi non hanno più bisogno del giallorosso. Che quindi, dopo l’Europeo, tornerà a Trigoria. Ma potrebbe essere solamente un passaggio veloce prima di iniziare una nuova avventura. Mourinho, per quella zona di campo, avrebbe in mente altre scelte.

