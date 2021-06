Calciomercato Juventus, nel mirino c’è un difensore coreano

Nel corso del prossimo calciomercato la Juventus sicuramente non perderà di vista calciatori sui quali ha posato gli occhi da tempo.

Gli ultimi anni hanno confermato la lungimiranza del club bianconero, che ha saputo pescare dei calciatori giovani e molto interessanti, prestati poi ad altri club per consentirgli di trovare spazio. Elementi che poi potrebbero diventare con il passare del tempo degli ottimi rinforzi per la prima squadra. Questa volta un possibile rinforzo, si parla del 2022, potrebbe arrivare da molto lontano.

Calciomercato Juventus, può arrivare Kim-Min Jae

Anche Sportmediaset riporta alcuni infatti rumors che arrivano dal Portogallo e che vorrebbero la Juventus in dirittura d’arrivo per prendere un prospetto molto interessante, vale a dire Kim Min-Jae, difensore centrale sudcoreano che milita con la maglia del Beijing Guoan. Un calciatore che andrà in scadenza di contratto nel prossimo mese di dicembre e che sarebbe seguito anche dal Tottenham. Classe 1996, è un centrale alto 190 centimetri e ancora con margini di crescita. Arriverebbe in Italia nel nuovo anno, con la Juventus che potrebbe poi girarlo in prestito altrove in serie A per consentirgli di giocare con continuità.