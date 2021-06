Calciomercato Juventus, si riapre la trattativa per il rinnovo

LEGGI ANCHE —->Juventus, ormai sembra fatta: in arrivo un centrocampista

Come ha sottolineato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, adesso la Juventus è pronta a riaprire la trattativa con Paulo Dybala per cercare di arrivare ad un accordo sul nuovo contratto. A giorni dovrebbe esserci un incontro con Jorge Antun, agente del calciatore argentino.

#Juventus are ready to re-open talks with Paulo #Dybala to extend the contract until 2025 (€10M/year + add-ons). Scheduled on the few next days a meeting with his agent Jorge Antun. #transfers https://t.co/H83gYwz5jR

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2021