Calciomercato Juventus, sono quattro gli obiettivi in attacco

Quali saranno le mosse di calciomercato della Juventus? E’ questa la domanda che tanti tifosi si fanno pensando a quella che sarà la prossima stagione dei bianconeri.

La squadra che è stata affidata a Massimiliano Allegri ha assolutamente bisogno di innesti in tutti i reparti del campo. L’obiettivo della dirigenza è quello di tornare a vincere subito lo scudetto e farsi largo in Europa. Ci vorrà un attacco super per trionfare e per questo motivo si cercheranno rinforzi. Anche perché al momento il futuro dei tre attaccanti che sono in rosa, ovvero Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata, non è affatto definito. Non è da escludere che almeno uno di loro possa partire verso altri lidi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Allegri chiede due calciatori dalla serie A