Calciomercato Juventus, braccio di ferro in vista per Pjanic

Sono tanti i rumors di calciomercato in casa Juventus in questo periodo, l’arrivo di Allegri in panchina ha accelerato il mercato bianconero.

Per tornare al top sia in Italia che in Europa c’è assolutamente bisogno di innesti di qualità. Il nuovo allenatore, che ha preso il posto di Pirlo, avrà senz’altro stilato una lista di possibili obiettivi. La sua Juventus necessita di nuovi elementi praticamente in tutte le zone del campo, soprattutto a centrocampo. Dove tra gli altri nomi che circolano in questo periodo come possibili rinforzi (da Aouar a Pogba passando per Locatelli) c’è anche quello di Miralem Pjanic.

