Calciomercato Juventus, il retroscena su Sergio Aguero

Uno dei giocatori che è stato accostato nelle ultime settimane al calciomercato della Juventus è stato l’attaccante argentino Sergio Aguero.

Un potenziale affare a parametro zero, visto che il “Kun” è in scadenza di contratto con il Manchester City. L’argentino ha deciso di tentare una nuova avventura e non ha avuto però alcun dubbio nello scegliere il Barcellona come sua futura destinazione. Nonostante le offerte non gli mancassero di certo. Dal primo luglio sarà a tutti gli effetti un giocatore blaugrana ed è stato già presentato ai suoi nuovi tifosi. Tuttavia emergono dei retroscena riguardo la sua scelta.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Allegri chiede due calciatori dalla serie A

LEGGI ANCHE —->Juventus, ormai sembra fatta: in arrivo un centrocampista