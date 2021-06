Calciomercato Juventus, effetto domino con possibile scambio: lo scenario

La trattativa per portare a Torino un centravanti di grande spessore potrebbe essere quella più importante del prossimo calciomercato della Juventus.

Al momento sono tre gli attaccanti in rosa per Allegri, ovvero Ronaldo, Dybala e quel Morata che dovrebber rimanere ancora per un anno in prestito oneroso dall’Atletico Madrid. L’arrivo del nuovo allenatore potrebbe cambiare lo scenario per un reparto che necessita assolutamente di innesti. Anche numericamente la Juventus nella passata stagione ha sofferto proprio in attacco, con Dybala rimasto fuori per diversi mesi. Allegri cerca un centravanti di spessore ma non è da escludere nemmeno una cessione eccellente, quella di Cristiano Ronaldo.

