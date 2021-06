Calciomercato Juventus, nonostante la cessione il giocatore vuole ritornare in bianconero e Allegri sarebbe un buon motivo per farlo.

Calciomercato Juventus, Miralem Pjanic sarebbe pronto per rientrare a casa: alla sua Juventus. Dopo un solo anno dalla sua cessione, il centrocampista vorrebbe poter ritornare a Torino e a convincerlo, rendendo possibile questa operazione in prestito, ci sarebbe proprio il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Pjanic è stato uno dei volti più importanti della vecchia Juventus, un protagonista inamovibile. Diverso però è stato il suo destino in maglia blaugrana, dove Miralem non ha saputo trovare gli spazi necessari e promessi inizialmente.

Calciomercato Juventus, pronto a ritornare in bianconero: accordo vicino

La modalità del comeback sarebbe tramite un prestito. Sostanzialmente la Juventus si prenderebbe a carico lo stipendio del giocatore da 6.5 milioni annuali. Per Allegri il ritorno di Pjanic è fondamentale, come viene scritto anche su ‘La Gazzetta Dello Sport’ importanza ancora superiore all’acquisto di Locatelli, visto che per il mister toscano il vero regista della sua Juventus sarà proprio Mira. Un ritorno principalmente orchestrato da Allegri che lo rivorrebbe come regista del proprio centrocampo, a fianco di Rabiot e probabilmente un terzo incontrista.