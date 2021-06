Calciomercato Juventus, tentazione Ancelotti | Scambio col Real Madrid

Calciomercato Juventus, Ancelotti potrebbe tornare alla carica per il centrocampista. Ma i bianconeri avrebbero pronta la controproposta

Ancelotti, il nuovo allenatore del Real Madrid, guarda alla Juventus per quanto riguarda qualche acquisto. E soprattutto, ha in mente, di andare a prendersi quel centrocampista che lui stesso ha cercato quando allenava l’Everton. Ma secondo calciomercatoweb.it, la Juve potrebbe rispondere con una controproposta.

Nel dettaglio: ad Ancelotti piace, e non poco, Rabiot. Il centrocampista francese, che ha chiuso in crescendo la stagione, è sicuramente un elemento importante. Valutato 30 milioni di euro, la Juventus, con la sua cessione, farebbe un’enorme plusvalenza visto che a Torino è arrivato a parametro zero. E non sarebbe sicuramente male in questo momento di “vacche magre”.

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono Asensio

Allegri potrebbe anche pensarci. Ma sicuramente lo farà con molta attenzione visto che lui, con Rabiot, non ci ha mai lavorato. Nel caso, però, la Juventus potrebbe cercare di chiudere l’affare portando in bianconero Asensio, che ogni anno sembra davvero in uscita dal Real Madrid. Una soluzione che potrebbe sicuramente accontentare le parti. E chissà che non vada davvero a buon fine.

Poche settimane fa comunque Rabiot, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha chiaramente detto di voler rimanere in bianconero appunto per lavorare con Allegri. Ma sarà il tecnico a decidere se dargli questa possibilità, visto che Max avrà molto spazio sul mercato per i prossimi anni. Un ruolo alla Ferguson quasi. Quello che il livornese cercava per tornare in sella. Non a Minnesota, ma alla Juve, per capirci.