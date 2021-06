Calciomercato Juventus, idea dal Real Madrid | La cifra è stata fissata

Calciomercato Juventus, affare dal Real Madrid: l’asse con i Blancos si surriscalda. Ecco i nomi sul piatto

Calciomercato Juventus Ceballos | Il Real Madrid e la Juventus negli ultimi anni hanno davo vita ad un vero e proprio sodalizio, ravvisabile non solo nell’affare che ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero, ma anche dalla vicenda Superlega, che ha visto e che vede tuttora i due club in prima linea nella “battaglia” contro l’Uefa. A prescindere da questo, i rapporti tra i due club sono molto cordiali, e quindi le possibilità che i vertici dirigenziali delle due compagini si siedano al tavolo delle negoziazioni anche quest’estate è molto alto. L’arrivo di Carlo Ancelotti, se da un lato può favorire la permanenza di calciatori che con Zidane erano soltanto degli esuberi, dall’altra può relegare al passo d’addio quei profili considerati poco funzionali dall’ex allenatore dell’Everton.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus e Roma, nodo portieri | Decide tutto Paratici

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, l’annuncio di Gosens sul suo futuro