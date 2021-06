Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: lo United ha deciso

Rinforzare e rinnovare l’attacco sarà una delle missioni più impegnative della dirigenza nel prossimo calciomercato estivo della Juventus.

Anche perché al momento il futuro dei tre attaccanti in rosa è tutt’altro che definito. Per Morata si cercherà un rinnovo del prestito oneroso con l’Atletico Madrid, mentre Dybala è atteso da un rinnovo contrattuale che lo rimetterebbe al centro del progetto tecnico di Allegri. E Cristiano Ronaldo? Il portoghese ha ancora un altro anno di contratto, ma non è da escludere che questa estate possa partire verso altri lidi. Dove? Le alternative in realtà non sono tantissime, visto anche il suo super ingaggio. Si è parlato molto nelle ultime settimane di un possibile approdo al Psg (magari in uno scambio con Icardi) oppure di un ritorno allo United. Ma questa alternativa potrebbe non esserci più a breve.

