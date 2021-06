Juventus, lesione al crociato | Ultim’ora UFFICIALE: l’annuncio

Juventus, annuncio sull’infortunio: arriva il comunicato sul sito del club bianconero. Si tratta della rottura del crociato

Juventus Infortunio | Brutta notizia per il mondo Juventus “baby”, e che riguarda più nello specifico l’Under 19. Come è possibile leggere sul sito ufficiale del club bianconero, al giovane Filippo Fiumanò, difensore centrale che quest’anno ha totalizzato 8 presenze, è stata diagnosticata la lesione del legamento crociato, in seguito ad uno scontro di gioco avvenuto in occasione della sfida della Nazionale Under 18. Ecco la nota del club:

“Nel corso della partita della Nazionale Italiana Under 18 contro l’Austria, Filippo Fiumanò ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione parziale del legamento crociato anteriore con associata lesione di basso grado del legamento collaterale laterale. Sarà eseguita consulenza chirurgica nei prossimi giorni”