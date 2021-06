Calciomercato Juventus, sgarbo Napoli | Milan sorpreso

Calciomercato Juventus, sgarbo del Napoli pronto ad inserirsi nella trattativa. E il Milan rimane sorpreso dell’interessamento

Ci sarebbe una nuova concorrente nella corsa al calciatore del Milan, in scadenza, che ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo e difficilmente lo farà. Il Napoli infatti, secondo quanto riportato dal sito todofichajes.com, molto interessato e apprezzato per le dinamiche del calciomercato italiano, avrebbe iniziato un contatto con il procuratore del turco per capire quali possano essere i margini di un inserimento azzurro.

Calhanoglu, da un po’ di tempo, sembra essere un obiettivo della Juventus, attirata dalla possibilità di prenderlo a parametro zero. Il numero 10 del Milan, però, ancora non ha deciso. E aspetta di capire fin dove i rossoneri si potranno spingere, anche perché forte dalla proposta araba di 8 milioni di euro. Una cifra che Maldini non è disposto a mettere sul piatto. E questa fase di temporeggiamento potrebbe anche far inserire il Napoli nella trattativa.

