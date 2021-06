Calciomercato Juventus, assalto Paratici | Il Tottenham fa sul serio

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici fa sul serio e vuole tentare l’assalto alla sua ex squadra. Il Tottenham pronto all’affondo

L’ufficialità di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del Tottenham è attesa nei prossimi giorni. Anche oggi, in Inghilterra, la conclusione della trattativa è data per fatta. Poi, per i londinesi, sarà mercato, gestito in maniera totale dal dirigente che dopo 11 stagioni ha lasciato la Juventus per cambiare vita. Era alla fine di un ciclo Paratici. Ed è stato giusto così.

Ma adesso è pronto a mettere da parte i sentimenti e puntare decisamente a qualche bianconero. Soprattutto perché il suo nuovo club ha bisogno di investimenti per rinforzare una squadra che con molta probabilità saluterà Kane. E allora, Fabio, guarda al mercato italiano. E soprattutto alla Juve. Ci sono diversi elementi che potrebbero seguirlo al di là della Manica.

