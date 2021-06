Calciomercato Juventus, il preferito di Allegri continua a rimanere il mediano italiano, pronti 40 milioni per accontentare il mister.

Calciomercato Juventus, non sono ancora iniziati gli europei e si entra già nel pieno delle trattative di mercato. I bianconeri hanno fatto il punto sui possibili nuovi acquisti da fare. C’è sempre voglio di migliorarsi laddove c’è necessità. Il centrocampo il primo, reale, settore da rinforzare. E in questo senso il primo colpo dovrà essere un regista, che in questa stagione appena trascorsa è praticamente sempre mancato. Il numero uno di Allegri continua a rimanere Manuel Locatelli.

LEGGI ANCHE >>> Galeone: «Come sarà la Juventus di Massimiliano Allegri»

Calciomercato Juventus, il preferito di Allegri rimane lui: 40 milioni sul piatto

40 milioni sul piatto per convincere il Sassuolo a cedere il proprio gioiello che rimane il preferito della dirigenza e di Massimiliano Allegri. L’idea della dirigenza bianconera è quella di acquistare almeno due centrocampi. Un regista e un eventuale incontrista, un mediano roccioso che possa coprire ulteriormente la difesa. In questo senso, un ottimo colpo potrebbe essere l’uscente Casemiro dal Real Madrid. Il brasiliano è certamente il profilo ideale ma non gratuito, per convincere il patron Perez ci vorranno, sicuramente, soldi importanti. Diverso invece il discorso con il Sassuolo che non scenderà dalla cifra scelta.