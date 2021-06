Calciomercato Juventus, Bonucci in uscita | Chiamata in Serie A

Calciomercato Juventus, Bonucci è in uscita: con Allegri il rapporto non è dei migliori. Spunta la nuova chiamata in Serie A

Leonardo Bonucci è realmente uno dei difensori che potrebbe salutare la Juventus nella prossima stagione. I fatti dicono che dopo il clamoroso e indimenticabile sgabello di Oporto, quando Allegri decise di mandare il calciatore in tribuna, il rapporto tra i due sia sia raffreddato, tanto che poi, Bonucci, per una stagione andò a giocare al Milan per poi tornare in bianconero.

Adesso ci sarebbe una nuova squadra, sempre in Serie A, a fare la corte al difensore di Viterbo: la Roma. Con Mourinho che avrebbe chiamato già due volte direttamente il difensore per capire quali sono le reali possibilità di un trasferimento nella Capitale. L’ha rivelato Momblano, nella consueta trasmissione Juventibus su Twitch.

