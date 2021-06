Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale | C’è il nuovo tecnico

Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio ufficiale: il nuovo tecnico prende il posto di Rita Guarino e arriva dall’Arsenal

La notizia dell’addio di Rita Guarino è datata di un paio di settimane. E anche il suo successore era nell’aria da subito. Oggi è arrivata anche l’ufficialità: a guidare le ragazze della Juventus, che vengono da quattro scudetti consecutivi, sarà Joe Montemurro, che arriva dall’Arsenal.

E, il tecnico australiano, ha già rilasciato le prime parole in bianconero attraverso il sito ufficiale bianconero: “A tutti i tifosi della Juventus in giro per il Mondo dico che sono orgoglioso di essere qui. Sono davvero felice e spero che potremo arrivare ai livelli che ci si aspetta da noi, i più alti in Europa e nel mondo“. Non male, come presentazione.

