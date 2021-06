Superlega, niente sanzione per la Juventus | Social contro Ceferin

Superlega, nessun provvedimento contro la Juventus: Ceferin nel mirino dei tifosi della Juventus. Social impazziti

Ceferin Superlega Juventus | L’annuncio arrivato nel primo pomeriggio, con il quale la Uefa ha dichiarato di aver interrotto il provvedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, ha rappresentato l’acme mediatico della giornata odierna. Una decisione, arrivata a circa due mesi dall’inizio della “secessione”, che non poteva non scatenare le reazioni dei social; nel caso dei tifosi bianconeri, chiaramente, l’oggetto della critica è Ceferin, che ha cercato in tutti i modi di ostacolare il progetto Superlega, promettendo punizioni esemplari.

C’è un altro motivo per il quale i tifosi della Vecchia Signora possono tirare un sospiro di sollievo: Cristiano Ronaldo e compagni erano riusciti ad acciuffare per il rotto della cuffia una qualificazione in Champions League che sembrava assolutamente insperata. Il goal di Faraoni contro il Napoli ha riacceso le speranze, quando tutto sembrava ormai perso: ovviamente qualora fossero stati presi dei provvedimenti, come minimo la Juventus avrebbe rischiato il posto in Champions League, a discapito degli azzurri. Ecco alcune delle reazioni social più esilaranti