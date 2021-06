Calciomercato Juventus, la prima missione del nuovo direttore sportivo è decisa: rinnovo o addio definitivo del giocatore.

Calciomercato Juventus, non è passato molto dall’addio di Fabio Paratici come direttore sportivo, al suo posto è subentrato Federico Cherubini. Proprio il neo direttore sportivo come primo obiettivo per la prossima stagione avrà da sciogliere un nodo non dei più semplici. Si parla infatti del futuro di Paulo Dybala. L’argentino ancora non ha rinnovato con i bianconeri e a questo punto il suo futuro appare tutt’altro che scontato. Stando alle volontà del nuovo allenatore Massimiliano Allegri si segue la strada della riconferma, ma molto passerà anche dalle stesse volontà dell’attaccante.

Calciomercato Juventus, la prima missione di Cherubini: rinnovo o addio

La prima missione del nuovo direttore sportivo sarà scegliere il meglio per il futuro di Dybala. Come prima volontà di Allegri c’è proprio la Joya, tanto che il nuovo allenatore avrebbe già parlato di decidere subito il suo eventuale rinnovo. Sul tavolo ballano fra gli 8,5 e i 10 milioni: i bianconeri vogliono chiudere il prima possibile così da evitare lo spauracchio della cessione a titolo gratuito, visto che l’argentino andrà in scadenza proprio a giugno prossimo.