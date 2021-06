Calciomercato Juventus, il futuro del centrocampista è diviso fra un possibile riscatto e il ritorno in bianconero.

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Mandragora è ancora da decidersi, proprio come l’altro Cristiano, Mandragora deve capire se verrà riscattato dal Torino, dove risiede attualmente in prestito, o tornare in bianconero. Stando alle indiscrezioni di ‘Calciomercatoweb.it’ i granata sarebbero intenzionati a rimandare ulteriormente i dodici mesi il pagamento e, di conseguenza, l’acquisto a titolo definitivo, cercando dunque di rinnovare ulteriormente il prestito con i bianconeri. Come sappiamo il cartellino del classe 1997 è ancora proprietà dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, potrebbe tornare in bianconero: c’è una novità

Mandragora, sottolinea ‘Calciomercatoweb.it’ è stato molto deluso della mancata convocazione agli europei e ha fatto sapere che vorrebbe poter rimanere ancora in granata, la stessa Juventus, inoltre, non sembra, almeno per il momento, coinvolta in un suo possibile ritorno.