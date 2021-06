Calciomercato Juventus, oltre Sirigu e Mirante, un altro nome potrebbe interessare ai bianconeri come vice Szczesny.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ancora a caccia di un nuovo vice Szczesny. Diversi volti noti sono stati sondati e stando in Italia, Sirigu e Mirante sembrano i giocatori più adatti per essere i sostituti della leggenda bianconera Gigi Buffon. Tanti profili sondati ma un altro sembra essere in pole per diventare il nuovo secondo del polacco, e potrebbe arrivare subito. Trattasi di Romero del Manchester United.

Calciomercato Juventus, c’è un altro nome per la porta: può arrivare subito

Szczesny è pronto a ricominciare da protagonista ma dato l’addio di Buffon, la società dovrà scegliere un nuovo importante sostituto, capace di non far pesare l’assenza della indubbia leggenda bianconera, che sicuramente lascerà un vuoto incolmabile visto il suo trascorso. Sono tanti i profili sondati e alcuni sono volti già noti all’ambiente della Vecchia Signora, dato che, alla fine, Perin lascerà la Juventus e non tornerà, come si sperava inizialmente, all’ovile. Stando alle ultime indiscrezioni rilanciate anche da Pedullà, il nuovo vice Szczesny potrebbe arrivare da Torino e si tratterebbe di Sirigu ma occhio a Romero.