Sirigu alla Juventus, calciomercato | Blitz e addio: le ultime

Calciomercato Juventus, affare Sirigu: le ultime sul possibile addio dell’estremo difensore al Torino. Ecco cosa trapela

Calciomercato Juventus Sirigu | Con la conferma di Szczesny e l’addio di Buffon, in casa Juventus si lavora all’acquisto di un vice del polacco. Nelle ultime ore, sembra essere ritornata in auge la candidatura di Salvatore Sirigu, in uscita dal Torino. Come riportato da tuttojuve.com, il direttore sportivo dei granata Vagnati ha chiaramente fatto intendere a Sirigu che non rientra nei programmi futuri del club; ragion per cui, l’ex Psg è chiamato a trovarsi una squadra. Il Toro sembra essere orientato a puntare su Montipo che, al netto delle oggettive difficoltà affrontate dal Benevento, si è comunque disimpegnato piuttosto bene; Sirigu, come vi abbiamo riferito, rientra per la Juve in una lista che comprende anche Romero.

La sensazione è che qualcosa possa muoversi già nei prossimi giorni, anche perché le possibilità che Perin resti in bianconero sono ridotte al lumicino, e per la Vecchia Signora un portiere affidabile che possa interscambiarsi all’occorrenza con Szczesny è di stringente importanza.