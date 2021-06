Milenkovic alla Juventus, ci sono le cifre. Inserita una contropartita

La Juventus insiste per avere Milenkovic. Il centrale serbo piace molto ad Allegri che ritiene funzionale al suo gioco difensivo.

Dell’interesse di Max Allegri per il serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic avevamo già parlato. Stamattina, tuttavia, il Corriere dello Sport ha offerto nuovi particolari e dettagli a riguardo. La trattativa è agli albori, ma i bianconeri sono intenzionati a farla decollare non appena si creeranno i presupposti per farlo. Nell’affare potrebbe essere inserito Rugani, ritornato alla base dal Cagliari e non più ritenuto funzionale dai bianconeri ai progetti futuri.

Milenkovic, cifre e contropartite

Il centrale serbo, classe ’97, è uno dei nomi fatti da Allegri alla società nell’ottica di alzare il livello di qualità e del rinnovamento generazionale. Soprattutto nel caso di partenza di Demiral. Obiezione: il turco è praticamente coetaneo, classe ’98 ma più giovane soltanto di cinque mesi, e quindi la soluzione sarebbe già in casa. Vero, ma Merih vorrebbe più spazio in bianconero e, soprattutto, ha molto mercato all’estero. Verosimilmente, la richiesta della Fiorentina potrebbe partire da 20 milioni. Sarebbe la base di una trattativa in cui la Juve potrebbe spendere il jolly Rugani come pedina di scambio o come mezzo per abbassare l’ammontare dell’investimento per Milenkovic. Daniele, infatti, è rientrato dal prestito al Cagliari ma è soltanto di passaggio. E la prospettiva di un rilancio a Firenze sarebbe tutt’altro che trascurabile.