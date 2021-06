Calciomercato Juventus, si sblocca l’affare | Ha deciso il futuro

Calciomercato Juventus, si sblocca l’affare: l’attaccante ha deciso il proprio futuro. Ecco dove giocherà la prossima stagione

Si è sbloccato l’affare. Con l’attaccante che avrebbe deciso, secondo quanto riporta Sport, in Spagna, il proprio futuro, Memphis Depay, obiettivo dei bianconeri, che ieri sembrava avesse messo in disparte la trattativa con il Barcellona, ha preso una decisione per il suo futuro. E la comunicherà, ufficialmente, alla fine dell’Europeo.

In uscita da Lione a parametro zero, quindi libero di accordarsi con qualsiasi club, Depay è stato contattato dalla Juventus oltre che dai blaugrana. Che, però, sempre secondo fonti spagnole, nelle ultime ore avrebbero accelerato la trattativa per non prendersi nessun rischio e, soprattutto, per non perdere il giocatore così come successo con Wijnaldum, passato al Psg.

