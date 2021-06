Calciomercato Juventus, il nuovo direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici fungerebbe da assist per arrivare a Kane.

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici è diventato il nuovo direttore sportivo del Tottenham. La squadra inglese ha ingaggiato l’ex bianconero che proprio con la sua ex società potrebbe comunque dare un altro grosso contributo. Infatti stando alle indiscrezioni lanciate da ‘Don Balon’, la società inglese prenderebbe in considerazione la cessione del proprio attaccante Harry Kane a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, assist di Paratici per Kane: c’è il via libera

E sempre secondo il portale ‘Don Balon’ il Tottenham vorrebbe vendere il proprio attaccante altrove, e non ad una diretta concorrente della Premier League. Un importante novità che esula, quindi, tutte le rivali economicamente all’avanguardia del calcio inglese. Un motivo in più per credere che gli ‘Spurs’ possano vendere il proprio attaccante ai bianconeri, con Paratici come assist perfetto per chiudere la trattativa.