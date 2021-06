Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa la spesa in serie A

Tante voci di calciomercato in casa Juventus in questo periodo dell’anno, con la dirigenza che sta pianificando i colpi da mettere a segno.

Prima di parlare però dei possibili arrivi bisogna anche guardare alle cessioni che saranno effettuate dal club, intenzionato non solo a recuperare un tesoretto da reinvestire, ma soprattutto di alleggerire il monte ingaggi. Uno dei giocatori maggiormente indiziati a lasciare Torino è Aaron Ramsey, attualmente impegnato con il Galles agli Europei. Anche perché lo stesso centrocampista pare intenzionato a cambiare aria.

Calciomercato Juventus, Ramsey verso l’Arsenal insieme a Perisic

Non è dunque un mistero che Ramsey possa tornare in Premier League durante le prossime settimane. Il gallese nelle ultime due stagioni ha trovato poco spazio, complice anche i tanti infortuni, e la sua avventura con la Juventus sembra essere ormai al termine. L’Arsenal è in pole position per aggiudicarselo e i bianconeri per cederlo chiedono 15 milioni di euro. Ma Ramsey potrebbe non essere il solo acquisto dei Gunners in serie A. Secondo Calciomercato.it infatti l’Arsenal sarebbe anche sulle tracce di Perisic, che potrebbe lasciare l’Inter per soli 8 milioni di euro visto che è in scadenza di contratto nel 2022.