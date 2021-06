Gabriel Jesus alla Juventus, calciomercato | Sul piatto un’offerta shock

Calciomercato Juventus, colpo Gabriel Jesus: il brasiliano del City nel mirino di Cherubini. Svelata l’offerta dei bianconeri

Calciomercato Juventus Gabriel Jesus | Sebbene la Juventus abbia deciso di prolungare il prestito di Alvaro Morata almeno per un’altra stagione, alla luce della situazione non ancora definita sul fronte Dybala-Cristiano Ronaldo, chiaramente i bianconeri saranno “costretti” ad intervenire per rinforzare il reparto offensivo. Non sarà facile, sia chiaro, e la sensazione è che tutto, o quasi, dipenderà dalla possibile partenza del fuoriclasse portoghese, un autentico “accentratore”, in campo e fuori. Cherubini sfoglia la margherita: non sono pochi i nomi che circolano in orbita Juventus, ma ce n’è uno che nelle ultime ore sta catalizzando l’attenzione mediatica.

