Calciomercato Juventus, le parole di Ronaldo sul suo futuro

Il calciomercato della Juventus in questo mese di giugno vede come argomento principale il futuro di Cristiano Ronaldo, uno dei big della squadra bianconera.

Non ci sono dubbi sull’importanza che il portoghese potrebbe avere nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Per l’ex Real Madrid parlano i numeri, i tanti gol segnati, i record battuti. E anche l’ultimo titolo di capocannoniere della serie A conquistato nella passata stagione. Ronaldo ha il contratto in scadenza con la Juventus nel giugno 2022 e ancora il suo futuro è tutto da decidere. Potrebbe rimanere a Torino e onorare il suo accordo con il club bianconero fino alla scadenza oppure cambiare aria già nel corso di quest’estate. La certezza è che per capire il futuro di Ronaldo bisognerà attendere almeno un altro mese visto che attualmente il calciatore è impegnato con il suo Portogallo agli Europei.

