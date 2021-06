Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono chiudere per il terzino dell’Atalanta Gosens e potrebbero utilizzare la carta dello scambio.

Calciomercato Juventus, Gosens è uno degli obiettivi più ricercati dalla Juventus. Il terzino dell’Atalanta piace ai bianconeri da diverso tempo e potrebbe dunque diventare un obiettivo concreto per questa estate. Per far sì che la trattativa vada in porto bisognerà convincere l’Atalanta e in questo momento, proprio la squadra di Gasperini, sta cercando di acquistare un difensore di qualità e in questo senso piacerebbe molto il bianconero Demiral.

Gosens alla Juventus? Calciomercato: c’è lo scambio con contropartita

Demiral piace molto alla squadra di Gasperini che cercherebbe un difensore centrale di qualità e ancora giovane. Già con la Juventus, l’Atalanta è riuscita a chiudere in passato per Romero che si è poi dimostrato essere una grande scommessa vinta, ora punterebbe ancora una volta sull’altro difensore bianconero che sta cercando più spazio. In bianconero Demiral ha una importante concorrenza mentre all’Atalanta avrebbe decisamente più spazio.