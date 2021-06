Calciomercato Juventus, la Roma pronta a chiudere | Via libera per l’attaccante

Calciomercato Juventus, la Roma sarebbe pronta a chiudere l’operazione. E per i bianconeri arriva il via libera per l’attaccante

In attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo, la Juventus è sempre alla ricerca di un attaccante. In ogni caso, qualcuno, lì davanti, dovrà arrivare per forza, perché non si può affrontare una stagione con solamente tre punte in rosa. L’anno scorso è andata a finire in questo modo. Anzi, c’è stato un periodo nel quale Dybala e Morata erano infortunati, e Ronaldo non al meglio. Pirlo è stato così costretto ad adattarsi. Ma è una situazione che non si può ripetere.

Ecco perché qualcuno deve essere preso. E Allegri, gli obiettivi, ce li ha in testa. Sicuramente qualcuno di spessore. I nomi che circolano sono importanti: Gabriel Jesus e Icardi, soprattutto. Ma proprio sull’argentino ci sarebbe stata un’accelerata decisiva della Roma. Che sarebbe pronta a chiudere ed annunciare l’attaccante il prossimo 1 luglio. Così ha spiegato Giorgio De Angelis, giornalista di Play Roma.

