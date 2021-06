Il gesto di Cristiano Ronaldo costa caro alla Coca Cola

Cristiano Ronaldo è abituato a far parlare di sè. Spesso lo fa per i gol le prodezze fatte in campo, altre volte per svariati risvolti della sua vita.

Ogni gesto che compie il campione portoghese della Juventus finisce inevitabilmente sotto i riflettori del mondo intero. E così è stato anche ieri, quando all’inizio della conferenza stampa del suo Portogallo CR7 ha messo da parte due bottiglie di Coca-Cola, sponsor del torneo, sostituendole con una più salutare bottiglietta d’acqua. Un gesto che ha causato diverse ripercussioni negative per l’azienda americana che produce bibite gassate.

