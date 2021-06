Calciomercato Juventus, occhi sul parametro zero: colpo in difesa

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni i bianconeri sarebbero forti sul parametro zero in arrivo dalla Germania.

Calciomercato Juventus, occhi puntati sulle possibili occasioni. A livello europeo la dirigenza bianconera ha saputo muoversi, anche in passato, con coscienza, puntando sempre su profili decisamente interessanti. Uno di questi potrebbe essere Muharemovic. Il giocatore del Wolfsberger è finito nel mirino di diversi club ai vertici europei, uno di questi è proprio la Juventus. Lo stesso giocatore valuta il suo futuro e apre alla possibile trattativa internazionale.

Sul giocatore ci sarebbero occhi puntati di diversi club esteri, dal Galatasaray, al Besiktas, Hoffenheim e infine il LASK Linz. Il giocatore è ancora giovanissimo, un classe 2003 pronto a fare il definitivo salto di qualità internazionale.

Il giovane difensore bosniaco del Wolfsberger potrebbe, quindi, essere indiziato speciale della società bianconera ormai propensa, sempre di più, ad andare su giovani profili internazionali capaci di fare la differenza nell’immediato ma soprattutto nel futuro. Abbiamo visto come questa nuova ottica indirizzata al futuro sia già stato vincente, in parte, con acquisti come Chiesa o Kulusevski. Proprio per questo motivo i bianconeri vogliono ripetere quanto di buono è già stato fatto.