Calciomercato Juventus, Simeone cambia obiettivo | La trattativa si riapre

Calciomercato Juventus, Simeone cambia obiettivo e si riapre la trattativa. I bianconeri monitorano la situazione e tornano in corsa

Avrebbe cambiato obiettivo l’Atletico Madrid di Simeone. E di conseguenza la trattativa si riapre. Bene. Spieghiamo quello che è successo nelle ultime ore. La squadra campione di Spagna, ha praticamente chiuso – secondo quanto riporta Sportmediaset – l’operazione per portare in Spagna il centrocampista del Lipsia Sabitzer, che era stato anche un obiettivo della Roma.

Simeone avrebbe preferito puntare tutto sul centrocampista 27enne della Nazionale austriaca, lasciando perdere, almeno per il momento, il fantasista dell’Udinese Rodrigo De Paul. Eppure, anche questa, sembrava un’operazione ormai chiusa, con 30 milioni di euro alla società di Pozzo, e 4 a stagione all’argentino. Ma questa frenata potrebbe agevolare la Juventus, che su De Paul ci aveva fatto più di un pensiero.

Calciomercato Juventus, la trattativa De Paul si riapre

Secondo Claudio Raimondi infatti, non solo i bianconeri ma anche il Milan potrebbero fiutare nuovamente l’affare. De Paul, nell’ultima stagione, ha portato in salvo la squadra di Gotti con giocate e gol. E ha praticamente salutato con un post alla fine del campionato, anticipando, di fatto, che non giocherà più col bianconero (quello friulano) addosso.

Allegri è un grande estimatore dei giocatori tecnici, bravi tatticamente e che fanno la differenza in qualsiasi zona di campo. De Paul, oltre a poter giocare come interno di centrocampo in una linea mediana a cinque uomini, potrebbe anche agire come seconda punta o anche trequartista. Duttilità e qualità. Caratteristiche che ne fanno un elemento quasi unico nel panorama italiano. E la Juve può tornare prepotentemente in corsa nella trattativa.