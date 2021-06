Calciomercato Juventus, l’obiettivo ormai è chiaro | Le conferme spagnole

Calciomercato Juventus, obiettivo ormai chiaro per il prossimo attaccante. Arrivano anche conferme dalla Spagna

L’obiettivo sembra ormai delineato. E proprio oggi arrivano delle nuove conferme dalla Spagna. I bianconeri hanno deciso su chi puntare, per l’attacco, nella prossima stagione. E, soprattutto, Don Balon, sottolinea come nonostante le continue voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo sul piede di partenza, sembrano infondate. Il portoghese, che da ieri è diventato il più prolifico giocatore nella storia dell’Europeo, superando un altro juventino, Platini, rimarrà a disposizione di Massimiliano Allegri.

Così come anche Morata e Dybala. Lo spagnolo, da ieri, è ufficialmente bianconero per un’altra stagione. La Joya, insieme al suo entourage, cercherà nelle prossime settimane un accordo per il rinnovo del contratto che scade a giugno del 2022. Allegri lo vuole con sé nella seconda avventura juventina della sua carriera. In attacco, comunque, arriverà qualche altro elemento.

LEGGI ANCHE: Juventus, senti la Uefa: “Lettera di ammissione alla UCL solo atto formale”