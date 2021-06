Calciomercato Juventus, con l’uscita di CR7 i bianconeri potrebbero andare su due assistiti di lusso del procuratore Mendes.

Calciomercato Juventus, decide Mendes, proprio così. Il procuratore di Cristiano Ronaldo potrebbe infatti essere decisivo sui top player in entrata ma soprattutto in uscita. C’è sempre l’incognita legata al futuro della stella bianconera, Cristiano Ronaldo. CR7 infatti non ha ancora reso pubblica la sua decisione e le possibili piste per un addio sono più che concrete. L’interesse più grande arriva sempre dal Psg, anche perché i francesi sono gli unici in grado di poter soddisfare economicamente l’importante stipendio del calciatore ma occhio, anche, allo United.

Calciomercato Juventus, decide Mendes: possono arrivare due top player

In caso di addio del fuoriclasse portoghese, altri due connazionali, in primis Joao Felix stella dell’Atletico Madrid e in secondo luogo Bernardo Silva esterno del Manchester City sarebbero gli osservati speciali. Il talentoso giovane portoghese il più desiderato dalle big italiane, su di lui ci sarebbe anche forte l’interesse della rivale, l’Inter, che offrirebbe proprio a Simeone uno scambio con Lautaro Martinez. Ma la Juventus è vigile e avrebbe decisamente più spazio di manovra economica se CR7 dovesse, davvero, lasciare.