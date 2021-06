Juventus, dopo il caso che sembrava chiuso, la Uefa ritorna sull’argomento precisando che la lettera d’ammissione è solo un atto formale.

Juventus, dopo il caso Super League e la possibile squalifica o eventuale multa di Juventus, Real Madrid e Barcellona tutto sembrava essersi concluso con una riammissione dei club senza ulteriori problemi, e infatti la lettera ufficiale che la Uefa ha mandato alla Juventus dove c’era scritto che i bianconeri potranno partecipare normalmente alla competizione appare, stando alla precisazione della Uefa, solo un atto formale. Come riporta ‘Sportmediaset’ la società ha voluto precisare che la lettera è slegata dal possibile procedimento disciplinare.

Juventus, senti la Uefa: “Lettera di ammissione alla UCL solo atto formale”

In sostanza la situazione riguardo ai possibili procedimenti disciplinari per i tre club creatori della Super League è ancora in stand by. L’iscrizione alla Champions League è però arrivata a tutti e tre i club fondatori, guadagnata nei rispettivi campionato ma leggendo fra le righe della Uefa la situazione riguardo, invece, i procedimenti disciplinari potrebbe invece essere riaperta.