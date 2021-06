Calciomercato Juventus,sfida al Liverpool | 45 milioni per prenderlo

Calciomercato Juventus, sfida al Liverpool per il centrocampista. Servono 45 milioni di euro per prenderlo. Ecco come può arrivare

Si muove soprattutto per individuare gli obiettivi in mezzo al campo la Juventus. Quelli che dovranno aiutare la squadra di Allegri ad alzare il livello. Non solo Locatelli e Pjanic come obiettivi, ma nelle ultime ore se ne sarebbe aggiunto un altro alla lista. Intanto, il difensore del Sassuolo, non è più vicino come prima, mentre per l’ex, che nell’ultima stagione al Barcellona non ha entusiasmato, potrebbe comunque arrivare in prestito.

Ma c’è una novità, importante, che vede la Juventus pronta ad inserirsi in una trattativa che vede il Liverpool già pienamente dentro. Secondo quanto riportato nella giornata di oggi da Todofichajes.com, la società bianconera avrebbe messo nel mirino il calciatore del Leicester Tielemans, che sta disputando l’Europeo con la sua Nazionale, il Belgio.

