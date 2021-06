Calciomercato Juventus, il ritorno di Pjanic | “Tutto vero”

Calciomercato Juventus, ritorno di Pjanic: annuncio in diretta, che conferma le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane

Lavori in corso in casa Juventus per rinforzare il centrocampo, il tallone d’Achille della compagine di Andrea Pirlo. Tanti i nomi sul piatto dei vertici dirigenziali bianconeri, con Locatelli in cima alla lista dei desideri, seguito a ruota da Tolisso, per il quale sono emersi retroscena importanti nelle ultime ore. Sullo sfondo resta sempre il possibile ritorno di Miralem Pjanic in bianconero: un’idea, al momento, niente più, anche perché il Barcellona non ha ancora aperto all’ipotesi di un prestito biennale, soluzione “alla Morata” assolutamente favorevole alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Pjanic is back: tutta la verità

Il bosniaco classe ’90 non rientra tra le prime scelte di Ronald Koeman, che lo ha sovente lasciato in panchina, preferendogli De Jong e Busquets. Il contratto dell’ex Roma scade nel 2024, e fino ad ora i catalani non hanno preso in considerazione se non una cessione a titolo definitivo, chiedendo almeno 55-60 milioni di euro. Tanti, troppi soldi, che la Juventus al momento preferisce non spendere. Se ne riparlerà presumibilmente ad agosto, quando alcune dinamiche potrebbero cambiare. Quello che è certo, però, è che c’è stato un contatto telefonico tra Allegri e lo stesso Pjanic, un sondaggio “esplorativo”, per capire le intenzioni del regista.