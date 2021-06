Calciomercato Juventus, sono settimane importanti con i tifosi che aspettano i primi colpi ufficiali per iniziare a sognare.

Una delle chiavi fondamentali per capire quello che sarà il calciomercato della Juventus nelle prossime settimane sarà l’aspetto tattico che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, chiamato a prendere il posto di Andrea Pirlo, vorrà dare alla sua squadra. Perché è innegabile dire che alcune scelte dipenderanno proprio dal modulo che il tecnico livornese vorrà utilizzare per costruire la sua formazione tipo. È vero che nel mondo del calcio di oggi le squadre devono essere per forza di cose camaleontiche e pronte a cambiare modulo anche in corsa, ma è altrettanto vero che l’organico va definito in base alle idee di calcio del proprio allenatore.

