Calciomercato Juventus, alternativa a centrocampo per Massimiliano Allegri, mediano che arriverebbe dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno in piano di mettere a segno almeno due colpi in mediana. C’è sempre il sogno Locatelli che adesso diventerà, giorno dopo giorno, sempre più un tormentone che i bianconeri sperano di chiudere il prima possibile ma tralasciando il corrispettivo monetario, che dovrebbe ammontare intorno ai 40 milioni di euro, i bianconeri sono pronti ad accorparsi un altro acquisto in mediana, un interprete di ruolo capace di fare la differenza laddove sia possibile. Tanti nomi sondati ma l’ultima suggestione potrebbe arrivare dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, alternativa in mediana per Allegri: è della Serie A

Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’ ha parlato dei possibili nuovi acquisti in mediana per la Juventus di Allegri. Innanzitutto si è parlato di Locatelli, che come dicevamo poc’anzi, è il primo nome sulla lista della dirigenza ma c’è anche un’altra, possibile, suggestione suggerita dall’esperto giornalista. Cioè Marcelo Brozovic, che stando alle parole del giornalista, fu un pallino dell’ormai ex direttore Fabio Paratici.