Calciomercato Juventus, no alla cessione | Vuole convincere Allegri

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà non solo occuparsi di acquisti e cessioni, ma anche di gestire nel migliore dei modi la sua rosa.

Ci sono dei giocatori decisamente in bilico, sui quali la dirigenza dovrà prendere al più presto una decisione. Arriveranno nuovi elementi e l’organico non può essere troppo ampio, anche per non appesantire troppo il monte degli ingaggi. C’è da definire ad esempio il futuro di Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero, nonostante una stagione non certo soddisfacente, è stato convocato agli Europei nell’Italia di Roberto Mancini e proverà a sfruttare le chance che avrà per mettersi in mostra. Ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus, fino a giugno 2022.

