Calciomercato Juventus, può partire: è vicino al Genoa

Tante operazioni di calciomercato da compiere in casa Juventus, con la dirigenza che pianifica le mosse per allestire una squadra sempre più forte.

Non si parla però solamente di acquisti nel club bianconero ma anche di inevitabili cessioni. Non si può appesantire troppo il monte ingaggi e la rosa – visto che ci saranno dei nuovi arrivi – necessita anche di alcune partenze. La Juventus ha tanti giovani interessanti che si sono messi in mostra nella passata stagione. Su alcuni di loro si punterà anche nella prossima stagione, altri invece sono destinati a lasciare – almeno per ora – Torino.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, cercasi terzino destro: le ultime novità

LEGGI ANCHE —>Juventus, le tre mosse per lo scudetto: Allegri detta le regole

Calciomercato Juventus, Frabotta potrebbe vestire rossoblù

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il laterale sinistro Gianluca Frabotta sta per essere ceduto ad un altro club di serie A, vale a dire il Genoa. Il calciatore potrebbe vestire la maglia del Grifone in in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Juventus. In questo modo Frabotta potrebbe senz’altro giocare con maggiore continuità e con continuare nel suo percorso di crescita, con il club bianconero che avrebbe comunque poi l’opportunità di riportarlo a Torino. In quel ruolo poi il club non farebbe alcuna operazione in entrata, visto che rimarrebbe alla Juve il laterale Luca Pellegrini, l’ultimo anno in prestito proprio al Genoa.