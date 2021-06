Calciomercato Juventus, decisione presa: rinnovo in arrivo

Ancora giorni caldissimi per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, con diverse questioni da definire per la dirigenza bianconera.

Non ci sono solamente acquisti e cessioni da definire, ma anche da definire il futuro di alcuni elementi, se rinnovare o meno l’accordo con loro. Tra questi c’è il terzo portiere Carlo Pinsoglio. Elemento che si è visto poco in campo ma che è molto apprezzato non solo dai compagni di squadra ma anche dalla dirigenza. Il suo accordo sta per scadere (30 giugno) ma a breve potrebbero arrivare delle novità per lui.

