Calciomercato Juventus, offerta monstre | Si libera l’attaccante

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra rimbalza la notizia di un’offerta monstre per l’attaccante: si libera l’opzione per i bianconeri

Parliamo di cifre che in questa fase di calciomercato sembrano incredibili. Soprattutto se paragonate alle varie modalità di operazioni che vengono fatte dopo il Covid: prestiti lunghi, con obbligo di riscatto magari da pagare in più anni. Eppure in questo contesto c’è una società che non sembra avere problemi economici. E che vuole vincere subito, senza pensare al resto. E per farlo vuole avere i migliori in rosa. Parliamo ovviamente del Manchester City.

Come spiegato nel corso delle ultime settimana, il club inglese dello sceicco Mansour, vuole tornare in fondo alla Champions League e magari vincerla. La sconfitta contro il Chelsea ha lasciato strascichi, soprattutto perché Guardiola, forse non convinto dalle qualità dei propri attaccanti, ha preferito giocare senza. E allora ecco l’affondo per Kane: secondo il Daily Star sarebbe pronta un’offerta di 116 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba Cristiano Ronaldo | Incontro decisivo