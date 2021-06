Juventus, in autunno pioggia di milioni | Le cifre in ballo

Juventus, in autunno in arrivo una vera e propria pioggia di milioni. Le cifre in ballo per ripianare perdite e rilanciarsi

In arrivo una vera e propria pioggia di milioni di euro. Quelli che sarebbero dovuti entrare attraverso la Superlega, e che invece la Juventus è costretta a recuperare in un altro modo. Ma in ogni modo sarà un autunno “caldo” per le casse bianconere così come riporta oggi Tuttosport.

Milioni di euro che, secondo il quotidiano torinese, serviranno per ripianare le perdite di questi anni (soprattutto l’ultimo con il Covid che ha praticamente azzerato gli introiti) e rilanciare il piano industriale del club. Non solo mercato, ma anche tutte le altre operazioni che servono per attirare nuovi sponsor, e anche operazioni di marketing per aumentare la visibilità e le entrate. Sperando anche che il botteghino possa tornare a essere un elemento importante per le casse societarie.

