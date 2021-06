Calciomercato Juventus, intrigo Pogba | La svolta è dietro l’angolo

Pogba alla Juventus, calciomercato: la svolta è vicina. L’asse con Raiola è sempre più caldo: novità dell’ultim’ora

Pogba Juventus calciomercato | Sebbene la Juventus abbia formalizzato la prima offerta concreta per Manuel Locatelli, gli uomini mercato bianconeri lasciano spazio anche ad altre possibilità. Una di queste porta dritti a Paul Pogba, anche se la trattativa per riportare a Torino il “Polpo“, si preannuncia piuttosto complessa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, a dare un’accelerata decisiva sul fronte Pogback potrebbe essere Cristiano Ronaldo: il portoghese, la cui avventura in bianconero ora come ora sembra essere giunta al passo d’addio, può fungere da pedina di scambio con lo United per il centrocampista, oppure approdare in quel Paris Saint Germain che negli ultimi giorni ha avuto contatti importanti con il procuratore della mezzala transalpina, Mino Raiola.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, assalti a Gosens | Contatti per il colpaccio

Calciomercato Juventus, Pogba-Ronaldo | Che intrigo sull’asse Parigi-Manchester-Torino!

Tutta questione di…ingaggi. La Juventus non si strapperebbe i capelli laddove non riuscisse a cedere Cristiano Ronaldo: detto questo, i 31 milioni di euro percepiti dal lusitano non lasciano indifferenti le casse bianconere. Le strade maggiormente percorribili sono due, e portano a Parigi o a Manchester. Qualora si dovesse concretizzare il ritorno del cinque volte pallone d’oro in Inghilterra, lo scambio con Pogba ritornerebbe prepotentemente in auge. Ma Cherubini potrebbe bussare alla porta dei Red Devils anche se riuscisse a “piazzare” Ronaldo al Psg, tenendo presente che il primo grande obiettivo, per ovvie ragioni di bilancio e di prospettiva di crescita, resta sempre e comunque Locatelli.